Real Madrid : ça commence à sentir mauvais pour Endrick

Son arrivée a logiquement été un peu éclipsée par celle de Kylian Mbappé, mais pour beaucoup d’observateurs, Endrick a le talent pour se hisser, un jour, au niveau du Bondynois ou de joueurs comme son compatriote Vinicius Junior. Arrivé grâce à Juni Calafat, le dénicheur de pépites sud-américaines de la Maison Blanche, le joueur formé à Palmeiras a joué pendant les rencontres de présaison, profitant des absences des stars ayant participé à une compétition internationale mais n’ayant pas forcément eu l’opportunité de montrer son meilleur visage.

Mais depuis le retour des attaquants titulaires et le début des choses sérieuses, il n’a plus refoulé la pelouse. Il n’a pas disputé la moindre minute lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, tout comme il n’a pas joué contre Majorque en Liga, et ce alors que l’équipe de Carlo Ancelotti avait besoin de marquer. S’il était évident qu’il n’allait pas être titulaire, l’entraîneur italien lui a tout de même préféré des joueurs comme Brahim Diaz ou Arda Güler en sortie de banc.

Il n’est pas au niveau

Un message clair à destination du joueur de la Canarinha. Comme l’indique Relevo, Endrick n’est, pour l’instant, pas dans les plans de Carlo Ancelotti. L’Italien ne compte pas sur lui, et en interne, à Madrid, on estime que l’adaptation du joueur va être lente et compliquée. Le staff estime qu’il doit encore progresser sur le plan physique, technique et tactique pour prétendre à une place dans la rotation de l’équipe première du club de la capitale espagnole.

C’est plutôt normal, s’agissant d’un tout jeune joueur tout juste arrivé du Brésil, mais beaucoup s’attendaient déjà à le voir grappiller quelques minutes par ci par là. Au regard de cette information de la presse espagnole, il est fort probable qu’il assiste aussi aux prochaines rencontres du Real Madrid intégralement depuis le banc de touche. Et qui sait, peut-être que l’hypothèse d’un prêt pour glaner du temps de jeu ailleurs, évoquée par AS en début de semaine, pourrait être la meilleure option pour lui…