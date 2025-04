Le Real Madrid se lance dans une grande thérapie pour Kylian Mbappé !

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu de nombreux hauts, mais surtout plusieurs bas. Recruté gratuitement l’été dernier en provenance du PSG, le Bondynois aspirait à écrire l’histoire du club espagnol, l’équipe qui le faisait rêver depuis sa plus tendre enfance. Pour autant, sa première saison n’est sûrement pas à la hauteur de ce qu’il espérait. Même si sa première cuvée dans la capitale ibérique est satisfaisante d’un point de vue comptable avec 32 buts en 48 rencontres toutes compétitions confondues, KM9 n’est pas totalement rentré dans le cœur des aficionados madrilènes qui en attendent encore plus de leur star.

N’arrivant pas à trouver une réelle symbiose technique et tactique avec ses compères d’attaque, le capitaine de l’équipe de France a souvent réalisé des rencontres fades sous la tunique des Merengues cette saison. Ces dernières semaines, le joueur formé à l’AS Monaco traverse une disette assez inquiétante. N’ayant plus marqué depuis le 29 mars, le numéro 9 du Real a surtout laissé paraître des signaux très inquiétants et qui ont mis les dirigeants madrilènes en état d’alerte à un moment crucial de la saison. En effet, outre sa performance soporifique face à Arsenal la semaine passée, à l’instar de ses compères d’attaque, Mbappé a fait la une des médias européens ce dimanche après son expulsion face à Alavés.

Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ont longuement parlé avec Kylian Mbappé

Totalement en retard sur son adversaire, le joueur de 26 ans a réalisé une grosse semelle sur son vis-à-vis ce qui lui a valu son premier carton rouge sous la tunique madrilène. Très touché après cette expulsion, Mbappé s’est excusé de manière sincère auprès de sa victime, Antonio Blanco, et auprès de ses coéquipiers pour ce geste maladroit. Dès lors, le Real Madrid s’est activé pour sauver le soldat Kylian Mbappé. Outre ses performances sportives en berne, le Français inquiète suite à cette action, qui a interpellé en interne tant ce geste ne ressemble pas à la recrue phare de l’été 2024 du Real. Afin de résoudre ce problème, les dirigeants du Real se sont activés pour aller discuter avec Kylian Mbappé comme l’indique la presse espagnole ce mardi.

Ainsi, les discussions avec Carlo Ancelotti et Florentino Pérez se sont multipliées ces derniers jours pour Kylian Mbappé, que tout le monde veut voir dans un état de forme optimal avant le match retour de quart de finale de Ligue des Champions si crucial face à Arsenal. L’état-major du Real Madrid a donc rappelé à son joueur qu’ils avaient besoin de lui au même niveau que contre Manchester City en janvier afin d’espérer un exploit face aux Gunners. Le but de toutes ces discussions était de remonter le moral et le remobiliser avant une fin de saison passionnante entre le championnat, la finale de Coupe du Roi face au Barça et un éventuel exploit en Ligue des Champions. Et pour finir en beauté cette saison difficile, le Real Madrid aura forcément besoin d’un grand Kylian Mbappé. Reste à savoir si cette thérapie d’urgence va fonctionner…