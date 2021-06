PL : Erik Lamela a inscrit le plus beau but de l'année

C'est la journée des prix en Premier League. Après avoir désigné le meilleur joueur de l'année (Ruben Dias) et le meilleur entraîneur (Pep Guardiola), le championnat d'Angleterre vient de récompenser le joueur de Tottenham Erik Lamela pour le plus beau but de la saison.

Face à Arsenal le 14 mars, l'ailier argentin avait impressionné tout le monde en marquant d'un coup du foulard. Un but sublime qui avait fait le tour du monde en quelques minutes.