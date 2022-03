Le Real Madrid et Carlo Ancelotti se font détruire !

La suite après cette publicité

Il y a un peu moins de deux semaines, tout Madrid, ou du moins la partie qui supporte le Real Madrid, avait le sourire. Après la qualification européenne face au PSG au terme d'un scénario fou et de sacrés bons résultats en Liga, tout semblait aller pour le mieux du côté de la capitale espagnole, et les Merengues étaient sur un petit nuage. Ce lundi pluvieux en revanche est bien plus triste pour les fans merengues, qui ont vu leur équipe se faire rouler dessus par l'ennemi juré dimanche soir. De l'autre côté des Pyrénées, les réactions sont plutôt fortes et tranchées...

« C'est une humiliation inadmissible. Le Barça de Xavi nous a donné une leçon terrible au cours d'une mauvaise nuit d'Ancelotti et de la plupart de ses hommes. Si ça ne change pas, la Liga est en danger », a par exemple lancé Tomas Roncero, chef de la rubrique du Real Madrid chez AS, à la fin de la rencontre. « Le Real Madrid a montré une image lamentable et honteuse », a de son côté lancé Javier Herraez sur la Cadena SER. Plus que le résultat, c'est l'image donnée par les Merengues et la supériorité barcelonaise qui ont choqué. « Dans ma carrière de journaliste, j'ai vu plusieurs grosses humiliations. Mais rien de tel », a bien expliqué Antonio Romero, toujours sur la SER.

Ancelotti, principal coupable

« Dès que le coup d'envoi, ça sentait le roussi. Benzema n'était pas là et Ancelotti n'a jamais su comment jouer sans lui. Il a préféré jouer sans attaquant, première erreur », lit-on dans Marca, où on a rien compris au plan du tacticien italien. Même son de cloche dans un article incendiaire publié chez AS : « l'Italien a jeté une bonne partie de son crédit par la cuvette des toilettes. Son plan avec Modric devant, son passage à trois derrière... un bourbier tactique difficile à expliquer. [...] Il y a des ombres du passé qui commencent à ressurgir. Queiroz, Benitez, Solari... Ancelotti ne peut pas dire qu'il n'est pas prévenu ».

Globalement, ils sont très peu à se sauver dans les analyses d'après-match, avec Courtois, Camavinga et Valverde qui sont les seuls joueurs plus ou moins excusés dans la presse madrilène ce matin. Même des joueurs comme David Alaba - qui a fait son pire match au Real Madrid selon Marca par exemple - ou Eder Militao, plutôt acclamés depuis le début de la saison, en prennent pour leur grade. Vous l'aurez compris, Madrid l'a très mauvaise de matin...