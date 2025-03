Le Real Madrid risque de se retrouver sans entraîneur pour la saison prochaine !

Le Real Madrid traverse une période un peu trouble. Les résultats sont plutôt bons, et le Real Madrid peut encore gagner plusieurs titres d’ici la fin de saison, dont la Liga et la Ligue des Champions. Sur le terrain, ça se passe particulièrement bien donc, mais il y a toujours quelques incertitudes sur l’avenir de certaines figures majeures du club sur le court terme.

La suite après cette publicité

A commencer par Carlo Ancelotti. La presse madrilène et les suiveurs du club semblent dans le flou total concernant l’avenir du tacticien transalpin, et il y a fort à parier que même au sein du Real Madrid, la situation pourrait être similaire. Certes, le coach italien a encore un an de contrat, et il a manifesté son envie de rester. Du moins, c’était encore le cas il y a plusieurs semaines. Plutôt apprécié par la direction et par ses joueurs, l’avenir de Carletto dépendra surtout des résultats glanés par son équipe dans les différentes compétitions d’ici la fin de la saison. Contrairement à d’autres années, cette fois, Ancelotti vit avec une épée de damoclès au-dessus de la tête et l’obligation de performer… Sous peine de perdre son poste.

Ancelotti et le Brésil, c’est sérieux

La réponse à la question "qui pour remplacer Ancelotti ?" est déjà trouvée. Fort de ses exploits avec le Bayer Leverkusen, du style de jeu alléchant de son équipe et de son passé merengue, Xabi Alonso est clairement l’objectif prioritaire de la direction. Seulement, ces derniers jours, les médias allemands ont expliqué que la tendance était plutôt à une nouvelle saison avec le Bayer pour le coach espagnol. Lors d’une conférence de presse organisée plus tard ce jeudi, il pourrait même donner une réponse définitive à toutes les questions englobant son avenir.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le Brésil est revenu toquer à la porte de Carlo Ancelotti et cette fois, l’Italien serait plus que réceptif à l’intérêt de la Canarinha. La presse brésilienne indique ainsi que l’ancien du PSG n’a pas fermé la porte à la nation sudaméricaine et pourrait éventuellement accepter l’offre cet été. Dans le cas où Ancelotti quitte le Real Madrid et que Xabi Alonso reste à Leverkusen, le Real Madrid se retrouverait dans une drôle de situation… Même s’il n’aurait aucun mal à trouver un nouveau coach, c’est évident.