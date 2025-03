Real Madrid : Carlo Ancelotti est prêt à dire oui au Brésil !

La fin se précise pour Dorival Junior à la tête du Brésil. Humilié 4-1 par l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, le coach brésilien a encore une fois déçu à la tête de la Seleçao. Ce revers historique a encore plus fragilisé sa situation et son départ semble inévitable. Des coachs comme Jorge Jesus (Al-Hilal), Filipe Luis (Flamengo) ou encore Renato Gaucho (libre) sont évoqués, mais la priorité de la CBF est tout autre.

Comme en 2023 suite à la Coupe du monde ratée du Brésil avec une élimination en quart de finale, la fédération continue de rêver de faire venir l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti. Selon les informations de Globo Esporte, la CBF a repris les contacts avec le technicien italien aujourd’hui afin de lui confier les rênes de l’équipe nationale. Le président de la CBF Ednaldo Rodrigues est en train de prendre la température et les premiers contacts sont positifs.

Le Brésil fait tapis sur Carlo Ancelotti

Réceptif au projet brésilien, Carlo Ancelotti est toutefois sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid et l’exercice sera long avec la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi à jouer, mais aussi la Coupe du monde des clubs qui se déroulera entre juin et juillet prochain. Carlo Ancelotti ayant déjà prévenu la CBF qu’il faudra attendre la fin de cette compétition pour en savoir plus sur son avenir sachant que le Real Madrid pourrait le prolonger d’une saison supplémentaire.

Cette situation empêcherait toute possibilité de voir Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil en juin prochain pour la prochaine trêve internationale et les matches contre l’Équateur et le Paraguay. Cela offre donc un casse-tête pour le Brésil, avec le maintien de Dorival Junior jusqu’en juin ou la nomination d’un autre intérimaire. Faisant de Carlo Ancelotti sa priorité, le Brésil entend une nouvelle fois jouer sa carte à fond avant d’envisager un autre coach. Si l’optimisme est présent, cela reste un choix risqué puisque la première fois cela s’était soldé par un échec où Dorival Junior avait finalement débarqué…