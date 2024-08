France - Égypte : les compositions officielles

Les Jeux Olympiques 2024 se poursuit pour les Bleus de Thierry Henry qui peuvent aller en finale. Pour cela, il faudra battre ce lundi les Pharaons lors d’un duel face à l’Égypte. Les Bleuets s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Guillaume Restes comme dernier rempart derrière Kiliann Sildillia, Loïc Badé, Castello Lukeba et Adrien Truffert. L’entrejeu est composé de Maghnes Akliouche, Joris Chotard et Andy Diouf qui compense l’absence de Manu Koné. En attaque, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta sont soutenus par Michael Olise.

De leur côté, les Égyptiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Hamza Alaa dans les cages derrière Ahmed Koka, Omar Fayed, Hossam Abdelmaguid et Karim El Debes. Mohamed Shehata et Mahmoud Saber accompagnent Mohamed Elneny au coeur du jeu. Seul en pointe, Osama Faisal est soutenu par Zizo et Ibrahim Adel

Les compositions d’équipes :

France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, Chotard, Diouf - Olise - Mateta, Lacazette

Égypte : Alaa - Koka, Fayed, Abdelmaguid, El Debes - Shehata, Elneny, Saber - Zizo, Faisal, Adel