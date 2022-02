Liga : Villarreal s'impose à Grenade grâce à un triplé d'Arnaut Danjuma

Après son match nul obtenu contre le Real Madrid la semaine passée (0-0), Villarreal se déplaçait sur la pelouse de Grenade à l'occasion de la 25ème journée de liga. Après une première période globalement maîtrisée, les hommes d'Emery ont pris l'avantage après un penalty accordé, à la suite d'un appel du VAR, et converti par Danjuma (1-0, 35e). Quelques instants plus tard, Danjuma était lancé en profondeur et pouvait dribbler Maximiano pour faire le break dans le but vide (2-0, 39e).

Alors qu'on se dirigeait vers une victoire tranquille du Sous-marin jaune, Grenade revenait au score sur un penalty de Milla après une faute de main d'Aurier (2-1, 61e). En fin de rencontre, les Rouge et Blanc poussaient pour égaliser et manquaient un grand-nombre d'occasions. Et à la suite d'une faute de main dans la surface, dans les derniers instants, Danjuma s'offrait son premier triplé de la saison en réussissant un nouveau pénalty (3-1, 81e). Avant un dernier but de Gomez (4-1, 90e+7) pour permettre à Villarreal de grimper provisoirement à la quatrième place, avant de recevoir l'Espanyol. 17e, Grenade devra se relancer à Cadiz.