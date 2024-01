PSG : la sortie de Kylian Mbappé fait vriller Madrid et l’Espagne

Hier soir, Kylian Mbappé a parlé à deux reprises. La première fois a été sur la pelouse du Parc des Princes. L’attaquant de 25 ans a livré une belle prestation face à Toulouse lors du Trophée des Champions. En effet, il a été très souvent dans les bons coups et il a marqué un but. Après s’être exprimé sur le rectangle vert, KM7 a pris la parole une deuxième fois en zone mixte. Face aux micros tendus, le capitaine des Bleus a comme souvent été très à l’aise. Il a d’ailleurs évoqué le sujet qui agite les médias du monde entier en ce début de mercato : son avenir.

Les déclarations fortes de KM7

Sous contrat jusqu’en 2024, le footballeur tricolore est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier sans avoir de comptes à rendre au PSG. Questionné par les journalistes, il a déclaré : « je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire .»

Puis, il a indiqué que comme il y a deux ans, il prendrait son temps avant de trancher. « C’était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu’en mai. Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas trainer. Mais le plus important, c’est les titres. L’équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n’en parle à l’intérieur du club, ça n’intéresse pas grand monde.» Mbappé se trompe. Son futur intéresse beaucoup de monde, surtout en Espagne où son nom est lié au Real Madrid. Malgré plusieurs échecs, les Merengues sont toujours là. Mais la presse ibérique a précisé que les Merengues veulent des garanties.

La presse espagnole s’interroge

Récemment, on a appris qu’ils avaient posé un ultimatum à KM7, à savoir qu’il a jusqu’au 15 janvier pour annoncer sa décision. Si ce n’est pas le cas à cette date-là, ils se positionneront sur Erling Haaland (Man City). La sortie médiatique de Kylian Mbappé hier soir a donc fait réagir de l’autre côté des Pyrénées. Le visage du Français s’affiche en une des principaux médias. "Mbappé rompt son silence", titre Marca qui relaye les déclarations du joueur. Même chose du côté de AS, qui cite ses propos sur son avenir sans forcément en dire plus. De son côté, Relevo est allé un peu plus loin.

«Les déclarations énigmatiques de Mbappé : "Je n’ai pas décidé, toutes les parties sont protégées". Le joueur français a annoncé qu’il se concentrait sur l’équipe, mais a laissé en suspens quelques mots qui, dans son pays, concernent la prime de fidélité (…) Le Real Madrid, quant à lui, l’a dans son viseur, mais pas à n’importe quel prix. C’est exactement le même scénario qu’en 2022 et, ensuite, Kylian Mbappé a attendu la fin pour trancher alors que le club avait pris son arrivée pour acquise (…) En fait, le Real Madrid veut clôturer fermer le mercato d’hiver en connaissant déjà la décision finale de Mbappé. L’offre est là et le règlement de la FIFA permet déjà au Real Madrid et au joueur d’avoir des conversations pour décider de son avenir. Le joueur insiste sur le fait qu’il n’a pas décidé et que sa concentration avec le PSG est totale. Cependant, il a encore une fois laissé des déclarations ambiguës, qui vont encore une fois faire jaser.»

Certains n’en peuvent plus de Mbappé

L’émission El Chiringuito a également évoqué le sujet KM7. Présent en plateau, Tomas Roncero, journaliste pour AS, a été clair : «Mbappé signe…sinon au revoir. Tu m’as fatigué !» Comme lui, le présentateur vedette, Josep Pedrerol, paraît lassé et défaitiste. «Je crois que Madrid pourrait laisser tomber ce soir le cas Mbappé. Ils ne laisseront plus Kylian diriger le temps à nouveau.» Guti a le même sentiment que lui. «Je pense que Mbappé peut encore faire la même à Madrid. J’ai beaucoup de doutes sur sa venue.» Un autre consultant a, lui, critiqué le comportement du joueur. «Mbappé ne rejoint pas un club sérieux. Un profil comme le sien ne peut pas arriver au Real Madrid.»

Les fans madrilènes et les passionnés de foot sont plutôt d’accord avec lui. En effet, 74% ont voté non à la question "Mbappé va-t-il venir à Madrid ?" lors d’un sondage publié sur le compte X de l’émission. Mais certains y croient encore. Un journaliste d’El Chiringuito est convaincu de sa venue en Espagne dans les prochains mois. «Mbappé est plus près de Madrid que ce qu’il n’y paraît. Je crois que le PSG lui importe peu et qu’il va s’en aller.» Il faudra attendre encore un peu pour connaître la décision de KM7, qui joue décidément avec les nerfs des Merengues et de l’Espagne.