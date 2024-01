PSG, Real Madrid : Kylian Mbappé fait une annonce sur son avenir

Le Paris Saint-Germain a parfaitement démarré l’année 2024 en remportant le Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). Un match dans lequel Kylian Mbappé a brillé en inscrivant le deuxième but francilien. Et chose rare, le numéro 7 s’est arrêté devant les médias en zone mixte. Un petit événement puisqu’après une question sur le match du soir, la seconde a immédiatement concerné son avenir.

Libre de tout contrat le 1er juillet prochain, Mbappé est désormais libre de choisir le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Ce qui n’a pas échappé aux médias espagnols. Encore une fois annoncé proche du Real Madrid, le Bondynois s’est-il déjà mis d’accord avec la Casa Blanca après son été 2023 compliqué et marqué par sa mise à l’écart par le PSG ?

Mbappé n’a pas tranché

« Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire .»

Toujours indécis, Mbappé fera-t-il à nouveau patienter tout son monde jusqu’à la fin de la saison ? Interrogé sur son interminable feuilleton de l’an dernier, le buteur parisien s’est expliqué. « C’était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu’en mai. Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas trainer. Mais le plus important, c’est les titres. L’équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n’en parle à l’intérieur du club, ça n’intéresse pas grand monde. » Patience.