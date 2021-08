Man City prête Patrick Roberts à Troyes !

Depuis de longues années maintenant, Patrick Roberts est annoncé comme un joueur en devenir. Seulement, le milieu offensif est maintenant âgé de 24 ans et il enchaîne toujours les prêts (Celtic, Girone, Norwich, Middlesbrough et derby County lors de ces six derniers mois). Il pourrait imiter son coéquipier chez les Citizens Philippe Sandler.

L'Anglais est à nouveau être prêté et cette fois-ci du côté de Troyes, comme pour le défenseur néerlandais. L'ESTAC est entré dans le City Group il y a quelques semaines et sert de club satellite à Manchester City.