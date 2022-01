La Juventus est obligée de lancer un mercato XXL, Séville a peur de se faire dépouiller

La suite après cette publicité

La Juventus va attaquer fort !

En Italie, on pleure la grosse blessure de Federico Chiesa, touché au genoux qui devrait manquer tout le reste de la saison. Une tragédie pour la Juve. Mais d'après La Gazzetta dello Sport, la Vielle Dame ne va pas se laisser faire. En attendant le retour de son petit prodige, le club turinois va devoir changer, et ça va se passer durant ce mercato. Trois joueurs sont évoqués sur la Une du journal au papier rose, Gianluca Scamacca, Sardar Azmoun qui est également pisté par l'OL et enfin, Anthony Martial annoncé sur le départ de Manchester United. Même son de cloche en couverture du Quotidiano Sportivo. Encore 3 noms mis en avant, pour illustrer cette volonté de la Juve de renforcer l'effectif. Mais ici pas d'Azmoun, c'est plutôt de Mauro Icardi dont il s'agit. L'attaquant du PSG est dans le viseur depuis longtemps, et la Juve pourrait finalement se lancer à son assaut cet hiver.

Séville tremble pour sa défense

Toujours à propos de mercato mais en Espagne cette fois, c'est le quotidien Estadio Deportivo qui titre la sonnette d'alarme pour les défenseurs centraux du Seville FC. Car Newcastle, devrait revenir à la charge pour Diego Carlos, que souhaitent conserver les dirigeants. De son côté Jules Koundé n'est pas en reste. En effet, Chelsea et Manchester United ne l'ont pas oublié. Estadio Deportivo craint également que cela ne sème le doute dans leurs esprits à quelques heures du derby contre le Betis.

Coman récupère le pactole !

Enfin du côté de la France, Kingsley Coman fait les gros titres de L'Équipe ce mardi. L'attaquant du Bayern est en discussions pour prolonger, et s'il se disait pendant un temps qu'il était trop gourmand et qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il désire, le quotidien explique aujourd'hui que Coman pourrait s'en sortir avec un sacré pactole. Il devrait toucher plus de 17 M€ par an, ce qui le ferait rentrer dans le top 3 des plus gros salaires de son club !