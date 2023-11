L’Inter Miami dément l’organisation d’un match contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

C’est une drôle d’histoire et inattendue qui est en train de naître. Dans un communiqué, l’Inter Miami nie l’organisation d’un match contre l’équipe d’Al-Nassr, dans laquelle joue Cristiano Ronaldo, à l’occasion de la Riyadh Season Cup 2024. «Une annonce a été faite aujourd’hui affirmant que le FC Inter Miami devait jouer la Riyadh Season Cup. C’est inexact», assure la franchise américaine.

Le club saoudien a pourtant communiqué sur le sujet en milieu de journée, annonçant la futur confrontation entre Messi et Ronaldo qu’il a lui même nommé «The Last Dance». Une dernière dance qui n’aura peut-être pas lieu malgré la médiatisation de l’événement. Les deux stars n’auront probablement plus beaucoup d’occasions de se revoir sur un terrain.