Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s’affronter une dernière fois !

C’est l’affrontement qui a bercé tous les fans du football durant près de 20 ans. Aujourd’hui aux crépuscules de leurs carrières, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent d’alimenter les débats pour savoir lequel des deux est le plus grand joueur de tous les temps. Même si la Pulga a glané la Coupe du monde, le seul trophée qui lui manquait, et un 8e Ballon d’Or, plusieurs arguments restent en faveur du Portugais qui compte sur le soutien de ses fans.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien, tous les suiveurs des deux joueurs auront l’occasion de s’écharper une dernière fois. A l’occasion de la Riyadh Season Cup 2024, Al-Nassr affronter l’Inter Miami dans la capitale saoudienne. Une dernière passe d’armes entre deux joueurs iconiques et qui se déroulera en février prochain. Le match a été sobrement appelé "The Last Dance" (la dernière danse en anglais). Un sobriquet qui ne manquera pas de renforcer l’attente autour de ce match spécial.