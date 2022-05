Lille-Monaco : les compositions officielles

Champion de France en titre, le LOSC accueille l'AS Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 ce vendredi soir (coup d'envoi à 21h, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Si les Dogues (10es) n'ont presque plus d'espoirs d'Europe, les Monégasques (4es) peuvent doubler provisoirement l'OM et passer à la deuxième place du classement.

Sans Yilmaz et Sanches, exclus à Troyes (0-3) et suspendus, Lille se présente toujours en 4-4-2 avec Onana pour épauler André dans le double pivot. Weah est aligné un cran plus tôt, à côté de David, laissant le couloir gauche à Gudmundsson. En face, Clement récupère toutes ses forces après la victoire contre Angers (2-0) et peut aligner sa meilleure équipe en 4-2-3-1 avec notamment les retours de Tchouaméni et Vanderson.

Les compositions :

Lille : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Bamba, André, Onana, Gudmundsson - Weah, David

Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Badiashile, Henrique - Tchouaméni, Fofana - Vanderson, Volland, Golovin - Ben Yedder