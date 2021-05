Liverpool : les premiers mots d'Ibrahima Konaté

La suite après cette publicité

Liverpool a officialisé il y a quelques minutes la signature d’Ibrahima Konaté en provenance de Leipzig. Le défenseur central français, dont la clause libératoire a été levée, portera donc les couleurs des Reds la saison prochaine, et découvrira alors la Premier League à 22 ans. À cette occasion, le natif de Paris est revenu sur ce transfert et a exprimé sa joie de pouvoir rejoindre un club de la dimension de Liverpool, tout en n'oubliant pas de remercier Leipzig et ses supporters.

« C'est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j'ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et de commencer ce nouveau chapitre. Pour l'instant, je me concentre sur le Championnat d'Europe des moins de 21 ans avec la France, mais après cette compétition, je sais que je rejoindrai l'une des meilleures équipes du monde et cela me procure un grand sentiment. J'ai travaillé très dur pendant de nombreuses années pour en arriver là, mais je voudrais dire un grand merci à tout le monde au RB Leipzig et à tous ceux avec qui j'ai travaillé là-bas, les entraîneurs, mes coéquipiers, le personnel et surtout les fans. Votre soutien m'a aidé à grandir pendant mon séjour là-bas et à devenir non seulement un meilleur joueur, mais aussi un meilleur homme et je vous en serai toujours reconnaissant ».