Les déclarations fracassantes de Zlatan Ibrahimovic sur Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba et Pep Guardiola !

On le connait. Zlatan Ibrahimovic n’est pas un homme qui se retient quand il a quelque chose à dire. Ce mercredi, il était au micro de Canal+ pour évoquer différents sujets et notamment plusieurs stars du football français. L’attaquant de l’AC Milan a tout d’abord évoqué le cas d’Olivier Giroud, un partenaire qu’il aimerait voir avec les Bleus au Mondial qatari. « Oui, car c’est un gagnant, une personne sérieuse. Ce n’est pas quelqu’un qui va te mettre 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l’équipe que peut de gens apportent. Parce qu’il n’est pas égocentrique sur le terrain. Il joue pour tout le monde. Et quand il est arrivé, il a donné un grand coup de main à l’équipe. »

«Ils disent quoi maintenant (les journalistes français) ? Ils lèchent le cul de Benzema ?»

Cash, Ibra l’a été encore plus avec Karim Benzema. Interrogé sur le Ballon d’Or reçu par le buteur du Real Madrid, le Suédois estime que les journalistes français ont retourné leur veste. Et pas qu’un peu. «Et maintenant, ils (les journalistes) disent quoi ? Parce que si on retourne en arrière, pendant le Mondial en Russie, j’ai dit que Benzema méritait d’être en sélection et les journalistes français m’ont attaqué. Ils disent quoi maintenant ? Ils lèchent le cul de Benzema ? Je n’ai pas peur de dire ces mots, parce que quand j’étais dans les studios de beIN Sports, pendant la coupe du Monde, ils m’ont posé des questions sur Karim. J’ai dit qu’il méritait d’être en sélection et ils m’ont attaqué parce que la France a gagné le Mondial. Oui, mais si la France n’avait pas gagné avec cette équipe, ça aurait été un échec. Et maintenant qu’il a gagné le Ballon d’Or, que disent les médias en France ?»

Il n’est pas français, mais Erling Haaland a aussi eu droit à son couplet de son homologue scandinave. Et visiblement, Ibrahimovic apprécie le géant de Manchester City. « Oui, beaucoup. Je pense que c’est un joueur très intelligent. Il ne fait pas les choses qu’il est incapable de faire. Il ne descend pas chercher le ballon pour jouer. Il ne descend pas pour faire des gri-gri. Il attend devant le but et il les tue tous. Il me rappelle des joueurs comme Inzaghi, Trezeguet, Bobo Vieri. C’est une nouvelle version de ces joueurs », a-t-il indiqué, avant de mettre un nouveau tacle à Pep Guardiola. L’Espagnol est-il l’homme qui pourra faire progresser encore plus Haaland ? « Ça dépend de l’égo de Guardiola, s’il le laisse devenir plus grand que lui ou non. »

Ibra fracasse le clan Mbappé

Avec Paul Pogba, Ibra partage les mêmes agents. Autant dire que le Suédois est très proche du milieu français. Alors quand Pogba a été mêlé à une affaire d’extorsion d’argent, Ibra n’en a pas cru ses yeux. « Pas une surprise, mais un choc. C’est différent. Il n’y a pas grand-chose à dire. J’espère que ça va se résoudre d’une manière juste. Et j’espère que Paul Pogba va bien, parce que c’est ça qui est important. C’est mon ami et je le connais bien. Mais c’est choquant. Dès qu’il est question d’argent, tu découvres réellement qui sont les gens. » Enfin, c’est Kylian Mbappé qui a pris le dernier scud d’Ibrahimovic. Interrogé sur la prolongation du Bondynois au PSG, le géant scandinave n’a pas mâché ses mots envers le joueur, mais aussi son entourage.

« S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour Paris ? Oui. PSG, pas Paris. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. (…) Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut imiter Zidane ? Qu’il commence à avoir envie de progresser. » C’est dit !