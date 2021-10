Nice-OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Dans ce match à rejouer entre l'OGC Nice et l'OM comptant pour la 3e journée, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Les Marseillais ont été bousculés pendant 40 minutes avant d'égaliser et de réagir globalement. À la sortie du terrain, Dimitri Payet, buteur phocéen ce soir, semblait se contenter de ce point du nul au micro de Prime Vidéo, surtout dans une période où il faut enchaîner les matches.

«On a eu une entame de match difficile mais après on a bien réagi. On a fait une meilleure seconde période. Les deux équipes prennent un point et c’est plutôt logique. On avait beaucoup de crainte sur notre entame car dimanche, on a laissé beaucoup de jus. C’est le 4e match en 10 jours. On savait qu’on allait avoir un trou. On a réussi à égaliser. On aurait pu faire mieux mais on a fait ce qu’on savait faire, face à une équipe qui défend très bien. Je m’attendais un peu à toucher peu de ballons. Ce 4-4-2 est dur à bouger, c’est difficile d’avoir du temps. J’ai essayé de faire au mieux. J’ai réussi à marquer. C’est bien pour la confiance. »