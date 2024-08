Le collectif, la nouvelle arme fatale du PSG

Kylian Mbappé a réalisé son rêve, celui de rejoindre le Real Madrid. Le PSG, lui, est peut-être en train de satisfaire le sien : survivre au départ de sa vedette et ses 40 buts par saison. Pour sa première au Parc des Princes, vendredi soir, le club de la capitale a, en effet, offert un magnifique spectacle aux supporters parisiens en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Portés par des individualités étincelantes, une efficacité offensive déroutante mais surtout un collectif brillant, les champions de France en titre ont logiquement fait exploser, dans les grandes largeurs, le Montpellier HSC (6-0). Le tout, sans numéro 7. Aligné en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts et les retours de Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola dans le onze de départ, le PSG en a également profité pour envoyer un message à la concurrence.

Un collectif entier pour faire oublier Mbappé

Alors certes, l’heure n’est pas aux conclusions hâtives, qui plus est face à la performance indigeste proposée par le MHSC. Pour autant, la copie rendue par les hommes de Luis Enrique ne peut être minimisée et se doit d’être saluée. Imprévisible, omniprésent dans le contre-pressing, juste techniquement, réaliste et globalement solide sur le plan défensif, la formation parisienne semble avoir parfaitement intégré les principes de jeu de l’Asturien. «Oui cela a été une soirée parfaite, surtout pour le premier jour où l’on retrouvait nos supporters. Pour notre retour au Parc, on a fait un match très, très complet, en attaque comme en défense», se félicitait d’ailleurs l’intéressé en conférence de presse. Et pour cause.

Outre le festival offensif réalisé et les statistiques flatteuses de cette rencontre (69% de possession de balle, 27 tirs, 11 cadrés, 22 occasions, 6 buts), le PSG a surtout montré une partie de son nouvel ADN. Un collectif soudé où chacun réalise l’effort supplémentaire. Un groupe où l’individu se met au service de ses partenaires et où le ballon circule vite et bien. Un constat forcément relativement éloigné de celui formulé à la même époque, la saison passée, lorsque Paris semblait globalement dépendant de la connexion Hakimi-Dembélé et de l’efficacité de Mbappé. Désormais libérés et mis en confiance par cette nouvelle dynamique positive, les Rouge et Bleu se distinguent, aujourd’hui, par cette capacité à surprendre, et ce peu importe le joueur.

Luis Enrique est aux anges

«Je crois que vous n’avez pas vu une star mais seize qui sont venues défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. Seize stars en attaque et seize stars en défense. C’est ça la perfection. C’est ça que l’on recherche», confiait, en ce sens, le technicien espagnol, également comblé par l’équilibre trouvé. «J’ai ressenti ça pendant la semaine et ce soir. Le niveau et l’intensité du pressing étaient en train de monter. On l’a vu ce soir, on a marqué 6 buts mais on aurait pu en marquer 10. C’est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs offensifs mais qui reviennent, qui travaillent défensivement. Ils jouent aussi la largeur. Avec ces joueurs, on peut tout changer, pour moi, c’est vraiment génial». Un nouveau visage ô combien séduisant et logiquement traduit dans les chiffres (10 buts inscrits, 1 encaissé).

Privé de Gonçalo Ramos, forfait pour les trois prochains mois, le PSG a également prouvé qu’il disposait de ressources inépuisables. Dans un rôle de numéro 9, Marco Asensio s’est, en effet, montré à son avantage. Buteur, l’ancien joueur du Real Madrid aura surtout activement participé au jeu des siens en décrochant régulièrement. De quoi le considérer comme une alternative fiable à ce poste lors des prochaines semaines ? Difficile, pour l’heure, de l’assurer. Une chose est sûre, avec ce PSG-là, le danger vient désormais de partout et non plus d’un seul homme. Depuis la reprise, Barcola compte, à ce titre, 3 buts alors que Dembélé totalise 2 passes décisives et un but. De son côté, Kang-In Lee a lui trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 11 Montpellier 1 2 -6 0 1 1 1 7

Précieux contre le MHSC, Achraf Hakimi peut quant à lui se targuer d’un but et d’un caviar. Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani et Marco Asensio ayant chacun inscrit un but après deux journées. Enfin, que dire de Joao Neves… déjà auteur de 4 passes décisives, soit trois de plus que Gonçalo Ramos et Nuno Mendes. «J’essaie de transmettre à tout le monde ce que je ressens en tant qu’entraîneur, c’est-à-dire de pouvoir profiter d’un effectif de très, très haut niveau. Il faut attendre la fin de la saison et voir ce que l’équipe a fait pour voir l’évolution. Mais je profite à chaque entraînement d’un effectif très complet, très polyvalent et qui a très envie de faire l’histoire», concluait finalement Luis Enrique, comblé par cette première à domicile. Il faudra désormais confirmer ce changement de cap, dimanche prochain, sur la pelouse de Lille.