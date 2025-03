Qualifs CdM : l’Arabie saoudite domine la Chine et respire

Rencontre entre deux équipes qui ne vont pas très bien durant ces qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Respectivement 3e et 6e dans ce groupe C comptant pour le 3e tour, mais à égalité de points au coup d’envoi (6 chacun), l’Arabie Saoudite et la Chine disputaient une rencontre capitale en vue d’un ticket pour l’Amérique en 2026.

Au terme d’une confrontation qu’ils ont largement dominé, les Saoudiens effectuent la très bonne opération du soir en s’imposant 1-0. Les hommes d’Hervé Renard ont profité de l’expulsion de Lin Liangming juste avant la pause (45e+1) pour confirmer leur mainmise sur le match et marquer l’unique but grâce à Al Dawsari (50e). Critiqué ces derniers temps, le sélectionneur français s’accorde un peu de répit, alors que le Royaume se dirige vers un 4e tour de qualifications. Les Chinois conservent eux un certain espoir malgré leur place de lanterne rouge.