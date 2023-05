CAN U17 : le Sénégal renverse le Maroc et remporte la finale !

Ce vendredi soir, il y avait du football africain avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui opposait les deux nations fortes du continent actuellement : le Sénégal et le Maroc. Les Lions de la Teranga, qui dominent le continent depuis 2022 (victoire en CAN 2021, CHAN 2022 et CAN U20), espéraient encore tout rafler. Et les Sénégalais pouvaient compter sur le meilleur joueur de la compétition, le capitaine Amara Diouf, meilleur buteur du tournoi, et sensation du moment.. Mais face à eux, une équipe marocaine qui impressionne par sa solidité depuis le début du tournoi.

Après avoir sorti le pays organisateur, l’Algérie, puis le Burkina Faso, candidat au titre, les Lions de l’Atlas espéraient réaliser un exploit ce vendredi soir pour tenter d’imiter les A qui ont brillé lors du Mondial. Et dans cette finale animée, c’est le Sénégal qui a réalisé le coup parfait en fin de rencontre (2-1). Le jeune défenseur et capitaine marocain Abdelhamid Ait Boudlal avait pourtant ouvert le score d’une belle tête. Et alors qu’on se dirigeait vers une victoire tranquille des Marocains face à une équipe sénégalaise peu inspirée, un fait de jeu a tout changé. Le Sénégal égalisait sur un penalty en fin de match (80e) après une main anodine d’un défenseur marocain. Un but qui inversait totalement la dynamique du match. Quelques minutes plus tard, Sawane (82e) marquait de la tête encore et donnait la victoire au Sénégal. Le Sénégal, succède au Cameroun et remporte donc la CAN U17. Une victoire qui confirme que le pays est sur le toit du continent.

