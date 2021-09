PSG : une légende italienne tacle le choix de Donnarumma

La suite après cette publicité

Depuis l'arrivée libre de tout contrat de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, la concurrence au poste de gardien de but avec Keylor Navas semblait être un casse-tête pour Mauricio Pochettino. Pour le moment, le portier italien n'a disputé que deux rencontres sous ses nouvelles couleurs face à Clermont et l'Olympique Lyonnais, n'encaissant qu'un but face à l'OL.

Un choix de carrière que ne comprend pas l'ancien défenseur et légende de l'Inter Milan Giuseppe Bergomi : « je ne comprendrai jamais la décision de Donnarumma d'aller au PSG. Tôt ou tard, Milan gagnera à nouveau. Je le répète : je ne comprendrai jamais », a-t-il affirmé au micro de Sky Sport Italia. Une décision incomprise par celui qui a joué toute sa carrière avec les Nerazzurri entre 1980 et 1999.