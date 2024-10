OM-PSG : le coup de gueule de Roberto De Zerbi contre ses joueurs

Ce dimanche, l’OM a réalisé un match cauchemardesque face au PSG. Dominé même à 11 contre 11, les Marseillais ont vu leurs affaires se compliquer encore plus après la 20e minute avec l’expulsion d’Amine Harit. Un coup dur qui a fait plonger les Phocéens qui se sont lourdement inclinés face à leur rival de toujours (0-3). Au terme de cette rencontre, Roberto de Zerbi a pointé du doigt les failles de son équipe et a reproché pas mal de choses à ses joueurs au micro de DAZN :

«On a parlé du carton rouge. On a parlé du fait qu’on prenne deux buts bêtes. Il y a des choses à améliorer. À 11v11, on n’était pas au niveau. Il faut avoir plus de courses, de sacrifices, je l’ai dit aux joueurs. On a sorti beaucoup de cartons rouges. Je n’ai pas envie de savoir si c’était juste ou non. On n’a pas su refaire comme à Lyon. On n’a pas joué avec du courage comme mon équipe doit jouer. Il fallait jouer avec du courage, c’est pourquoi c’était plus difficile. Il va falloir continuer de travailler et faire plus. On doit avoir plus de personnalité et mieux jouer. On n’a pas su être compétitifs. On s’était bien préparés pour jouer avec du courage. Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot.»