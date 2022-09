Kaká s'enflamme pour Neymar

La suite après cette publicité

Quelques semaines avant le début de la Coupe du monde au Qatar, Neymar a des jambes, marque, fait des passes décisives et ce depuis le début de saison avec Paris. De très bon augure pour le Brésil, prétendant parmi d'autres, pour gagner le Mondial. L'ancien joueur de l'AC Milan Kaká, s'est exprimé sur le numéro 10 de la Seleção et pour lui, «Ney» est bien la tête de gondole des Auriverde, comme il l'a confié à Marca.

«Neymar va être le leader du Brésil au Qatar 2022 mais il est très important qu'il ait des joueurs comme Vinicius à ses côtés. Lors de la Coupe du monde 2018, Ney était le protagoniste absolu mais maintenant nous avons Vini, Raphinha, Richarlison, Antony... qui ne sont pas de jeunes promesses mais des joueurs confirmés. Vinicius, par exemple, est une star à Madrid et a marqué le but de la dernière finale de la Ligue des champions. Cela enlève un peu de pression des épaules de Neymar, et c'est quelque chose de très positif pour mener à bien nos objectifs,» a expliqué l'ancien numéro 10.