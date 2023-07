Séville : la tacle rugueux de Jorge Sampaoli contre son ancien club

Après un passage réussi du côté l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a opté pour un retour au FC Séville après y avoir officié une première fois entre 2016 et 2017. Toutefois, sa seconde expérience en Andalousie n’a pas eu l’effet escompté puisque l’entraîneur argentin a été démis de ses fonctions en mars 2023 en raison d’une succession de mauvais résultats et seulement cinq mois après avoir succédé à Julen Lopetegui. Toutefois, l’ancien coach de 63 ans jouit d’une belle réputation à l’étranger et n’a pas tardé à retrouver un banc de touche.

S’il fait désormais les beaux jours de Flamengo, l’ancien boss de l’OM garde un souvenir amer de son dernier séjour chez les Nervionenses. Lors d’une interview accordée à l’émission "Resenha com o Galinho" présentée par l’ancienne légende du football brésilien, Zico, l’Argentin n’a pas hésité à adresser un tacle subtil à son ancien club. « Les structures de Flamengo sont de loin supérieures à celles de Séville où j’ai été deux fois. Ces structures comme celles de Marseille, Lyon ou Barcelone, placent les joueurs dans les meilleures conditions et ces derniers se soucient uniquement de jouer », a déclaré Jorge Sampaoli, des propos rapportés par As.

