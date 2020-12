Arsenal : Mikel Arteta et la peur de la relégation

Ce serait un coup de tonnerre en Angleterre que de voir Arsenal être relégué en Championship. Mais finalement pas si improbable que cela au vu des résultats actuels des Gunners. En effet, ils pointent à une piteuse 15e place, à seulement 4 points de Fulham, premier relégable. Une situation face à laquelle Mikel Arteta va devoir réagir.

L'entraîneur basque a évoqué le spectre de la descente en conférence de presse : « quand vous êtes dans cette position et que vous avez les points que nous avons en ce moment, vous devez être vigilant parce que nous n'avons pas été très souvent dans cette position. Je pense que l'année dernière, quand je suis arrivé, nous étions dans une position très similaire et que la même discussion avait lieu, c'est normal parce que nous devons commencer à prendre des points et oublier tout cela et commencer à regarder le classement beaucoup plus loin, sans faire de conclusions hâtives ». Mikel Arteta semble donc rester confiant quant à la capacité de son groupe à rebondir sur le long terme.