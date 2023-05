Juventus : Alex Sandro automatiquement prolongé d’un an

Un an de plus pour Alex Sandro à la Juventus Turin. Le contrat du défenseur brésilien a été prolongé automatiquement en raison d’une option incluse lors de la dernière prolongation qui, à partir d’un certain pourcentage de matches disputés, pouvait lui permettre d’obtenir cette extension. Auteur de 36 matches cette saison, le latéral gauche de 32 ans va également disposer de l’un des meilleurs salaires du club piémontais avec un bail à hauteur de 6,5 millions d’euros par an.

Apprécié pour son rôle de mentor dans le vestiaire, Alex Sandro récolte également les fruits de son repositionnement à gauche dans une défense à trois alors que Filip Kostic et le jeune Samuel Iling Junior (19 ans) occupent le poste de piston gauche qui leur sied mieux. La Gazzetta dello Sport annonce également que cette prolongation devrait permettre à la Juve de ne pas avoir à recruter un défenseur central supplémentaire cet été.

