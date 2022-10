Real Madrid : Karim Benzema a pris une grande décision

La suite après cette publicité

Un homme heureux. Hier soir, Karim Benzema a remporté le premier Ballon d'Or de sa carrière. La star de l'équipe de France a dû attendre ses 34 ans pour soulever ce prestigieux trophée. Mais le joueur formé à l'Olympique Lyonnais était comme un gosse au Théâtre du Châtelet, lui qui a réalisé un rêve entouré de sa famille et de ses proches amis. Il les a d'ailleurs remerciés lors de son discours prononcé sur scène sous le regard de son idole et ami Zinedine Zidane. L'occasion aussi pour lui d'évoquer le travail et les sacrifices qu'il a dû effectuer pour être sur le toit du monde.

«C'est une grande fierté de voir ça, devant moi. C'était un rêve de gamin. Ça a été une motivation. Ça a demandé beaucoup de travail, s'entraîner encore plus. J'ai dû garder dans la tête que tout était possible. Je repense à quand j'étais petit. Je n'ai jamais rien lâché. J'ai eu deux modèles dans ma vie : Zidane et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est s'entraîner encore et encore, il y a eu des moments difficiles.» Même si KB9 ne les oublie pas, il a savouré son jour de gloire hier soir. Après quelques photos avec son trophée puis le président du Real Madrid et les anciens Galactiques, il a enchaîné les interviews.

KB9 jure fidélité au Real Madrid

Questionné par Onda Cero au sujet de son avenir, le footballeur tricolore s'est montré très clair au sujet d'une possible retraite. « Je ne sais pas combien de temps encore. Quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement, là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner». À bientôt 35 ans (il les aura le 19 décembre prochain, ndlr), le Nueve se voit encore charbonner. Et pas n'importe où. « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a pas d’autre option pour moi.» De quoi mettre un terme au rêve de Jean-Michel Aulas et de l'OL, qui auraient voulu le voir finir là où tout a commencé.

Mais c'est à Madrid que Benzema s'imagine raccrocher les crampons. Une bonne nouvelle d'autant que son avenir est au centre des interrogations. Sous contrat jusqu'en 2023, il arrive à un tournant. Et même si certains médias annonçaient qu'il prolongerait automatiquement d'une saison en cas de succès au Ballon d'Or, AS précise qu'aucune clause de ce type n'existe dans son contrat. KB9 peut décider de prolonger ou de s'en aller. Le média ibérique explique que le Real Madrid ne s'opposera pas à la décision du joueur et que comme Luka Modric ou Toni Kroos, il prolongera à chaque fois d'une année s'il souhaite poursuivre l'aventure. Ce qui est certain, c'est que le club ibérique peut être confiant après la sortie de KB9, que le Real Madrid veut garder au moins jusqu'en 2024 avant de recruter Erling Haaland.