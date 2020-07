Les Girondins de Bordeaux dévoilent leurs nouveaux maillots

2020/2021 marque décidément un tournant pour les Girondins de Bordeaux. Après avoir dévoilé un nouveau logo fin juin, le club bordelais vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la prochaine saison qui ont été conçus par son nouvel équipementier adidas.

La marque aux trois bandes, qui a pris la succession de son rival historique Puma, propose deux maillots sobres. Le premier, le maillot domicile des Girondins, respecte l’élément fondamental du club depuis 1939 : le scapulaire. On retrouve donc ce fameux “V” blanc sur un fond bleu marine qui arbore un imprimé ton sur ton avec un effet “brush” en diagonale.

On retrouve le sponsor maillot “Bistrot Régent” sous le scapulaire ainsi que les fameuses trois bandes blanches sur les épaules.

Le maillot extérieur que porteront les coéquipiers de Jimmy Briand et Laurent Koscielny est blanc, sans scapulaire, mais propose une combinaison bordeaux/or sur le bord des manches et les logos qui sublime l’ensemble. Le nouveau fanion des Girondins est complètement doré sur ce maillot comme le logo adidas tandis que les trois bandes sur les épaules et le logo “Bistrot Régent” sont bordeaux.

Les nouveaux maillots adidas des Girondins de Bordeaux sont déjà disponibles sur le site Foot.fr.