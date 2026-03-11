Menu Rechercher
Commenter 14
UEFA Europa League

OL : le groupe avec 9 absents face au Celta Vigo

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Celta Vigo Lyon Voir sur CANAL+

Demain soir, l’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue Europa. Une compétition où les Gones ont performé, eux qui ont terminé premiers de la phase de championnat. En 1/8e de finale, les joueurs de Paulo Fonseca vont défier le Celta Vigo. Pour cette manche aller, le coach portugais ne pourra pas compter sur tous ses hommes puisque Ainsley Maitland-Niles, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana, qui a fait son retour à l’entraînement, manquent notamment à l’appel. Outre Rachid Ghezzal, Hans Hateboer ou encore Noham Kamara ne sont pas dans la liste des Gones en Europa League.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Vigo, ce jeudi à 21h00 👊🔴🔵

#CeltaOL
Voir sur X

En revanche, Endrick est bien du voyage. Le joueur prêté par le Real Madrid retrouve l’Espagne, lui qui aura à cœur de briller après des hauts et des bas à Lyon. Karabec, Himbert, Yaremchuk et Hamdani viennent compléter le secteur offensif, dépeuplé. Les tauliers Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso et Clinton Mata sont aussi de la partie pour ce choc à vivre dès demain en live commenté sur notre site.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Celta Vigo

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier