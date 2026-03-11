OL : le groupe avec 9 absents face au Celta Vigo

Demain soir, l’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue Europa. Une compétition où les Gones ont performé, eux qui ont terminé premiers de la phase de championnat. En 1/8e de finale, les joueurs de Paulo Fonseca vont défier le Celta Vigo. Pour cette manche aller, le coach portugais ne pourra pas compter sur tous ses hommes puisque Ainsley Maitland-Niles, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana, qui a fait son retour à l’entraînement, manquent notamment à l’appel. Outre Rachid Ghezzal, Hans Hateboer ou encore Noham Kamara ne sont pas dans la liste des Gones en Europa League.

En revanche, Endrick est bien du voyage. Le joueur prêté par le Real Madrid retrouve l’Espagne, lui qui aura à cœur de briller après des hauts et des bas à Lyon. Karabec, Himbert, Yaremchuk et Hamdani viennent compléter le secteur offensif, dépeuplé. Les tauliers Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso et Clinton Mata sont aussi de la partie pour ce choc à vivre dès demain en live commenté sur notre site.