Corentin Tolisso vers un départ à 0 € du Bayern ?

Sous les ordres de son nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso n'est plus qu'un simple super-sub. En effet, sur les 8 rencontres disputées depuis le début de saison (sur 18 possibles), l'ex-Lyonnais n'a été titularisé qu'à deux reprises (1 fois en Bundesliga et 1 en Coupe), ce qui fait que son rendement est amoindri : seulement un but marqué et une passe décisive délivrée.

Une situation qui ne satisferait pas le joueur de 27 ans, qui pourrait être tenté par un autre défi lors des prochaines fenêtres des transferts. Selon les informations de Kicker, l'agent du principal concerné aurait proposé son client à Tottenham et l'Inter Milan. Sous contrat jusqu'au prochain été, l'international tricolore (27 sélections, 2 buts) pourra négocier un départ libre dès janvier 2022.