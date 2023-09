Aston Villa : Moussa Diaby explique son refus de rejoindre l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Alors qu’il était à deux doigts de signer à Al-Nassr, l’ailier français Moussa Diaby (24 ans) n’a finalement pas quitté l’Europe puisqu’il a rejoint la Premier League sous les couleurs d’Aston Villa, contre un chèque de 55 millions d’euros transmis au Bayer Leverkusen pour le libérer de son contrat. Et dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’international tricolore (9 sélections), auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 7 matches TCC, est justement revenu sur son choix de privilégier le championnat anglais à la Saudi Pro League.

«Je t’avoue que j’ai longuement réfléchi. Quand tu vois tous les joueurs partir et les conditions financières proposées, tu te dis que tu peux mettre tout ton entourage à l’abri rapidement. Mais je sais aussi qu’il faut vivre à fond son sport et ne pas avoir de regret. La Premier League est le championnat le plus compétitif au monde. Je voulais me frotter aux meilleures équipes. Je ne dénigre pas le championnat saoudien, car je pense sincèrement qu’ils sont en train de construire quelque chose de très cohérent.»