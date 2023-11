JT Foot Mercato : branle-bas de combat à l’Olympique Lyonnais

L’OL en plein marasme

Toujours bon dernier de Ligue 1 avec 7 points, la direction de l’OL a décidé de trancher dans le vif en écartant Fabio Grosso ! Le coach italien avait été mis à pied ce jeudi matin et c’est désormais officiel, il a été démis de ses fonctions. «Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints», a indiqué le club dans un communiqué. La mission des prochains jours va donc être de trouver un entraîneur capable de relever la situation et sauver le club rhodanien de la relégation. Plusieurs noms se dégagent ces dernières heures pour accomplir cette mission sauvetage ! Selon nos informations, les cadres du vestiaire poussent pour voir Bruno Genesio prendre les rênes du club. Libre depuis son départ du Stade Rennais il y a quelques jours, il connait parfaitement la maison OL et serait tenté par le challenge de sauver son club de cœur. Mais le technicien français n’est pas le seul coach cité. Depuis plusieurs jours, Frédéric Antonetti a été évoqué comme Antoine Kombouaré et Claudio Caçapa. Un autre nom est sorti dans la presse, celui d’Igor Tudor mais selon nos informations, le Croate n’est pas intéressé par le poste. Il cible un retour en Serie A, il avait d’ailleurs été proche de succéder à Rudi Garcia sur le banc de Naples, et son nom est fréquemment cité en Italie, dès qu’un entraîneur est menacé. En revanche, Jorge Sampaoli a été approché ! Si cette information a été, aussitôt, démentie par le propriétaire des Gones, John Textor, La Provence rapporte qu’un intermédiaire de l’actuelle lanterne rouge du championnat de France a approché l’ex-coach de Flamengo pour lui proposer de reprendre le chantier rhodanien. En vain puisque le quotidien régional ajoute que «les discussions ne se sont pas éternisées».

Depuis quelques semaines déjà, c’est tout l’organigramme du club qui est en train d’être chamboulé. Dans les prochains jours, le club rhodanien va accueillir dans ses rangs l’ancien directeur sportif de l’OM, David Friio. Selon des informations de L’Équipe, que nous pouvons confirmer, le dirigeant de 50 ans est attendu dans les prochaines heures pour signer son contrat et venir compléter l’équipe mise en place par John Textor. Et l’une de ses premières missions sera de cibler et de dénicher le futur entraîneur, pour succéder à Fabio Grosso. C’est même au-dessus que ça va bouger également, car John Textor a aussi nommé un nouveau directeur général ! Santiago Cucci, le directeur général par intérim, a terminé sa mission, c’est Laurent Prud’homme qui le remplace. Et ce n’est pas tout puisque la nouvelle direction pourrait être aidée par une légende du club, Juninho. Le Brésilien va filer un coup de main à son club de cœur en tant que conseiller spécial. Sa mission sera, s’il l’accepte, de donner une vision au club et d’aider à le remettre sur de bons rails. Mais il ne serait donc pas forcément présent physiquement à Lyon, lui qui vit à Rio de Janeiro. Une arrivée quasiment confirmée par Textor lui-même ces derniers jours…

La Ligue 1 fonce sur une pépite

Les clubs de Ligue 1 s’arrachent une pépite de l’Union Saint Gilloise. Il s’agit de Cameron Puertas, le meilleur passeur européen depuis le début de la saison. Le championnat de France est particulièrement attentif à l’évolution du milieu de terrain d’autant que ce dernier se trouve en fin de contrat en juin 2025 (avec une année en option). Selon nos informations, l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent régulièrement le joueur tout comme des clubs d’Arabie saoudite, du Qatar et la Fiorentina en Italie. Son prix est estimé à 6M€ pour le moment.

Les officiels du jour

Des nouvelles de Jesé ! En situation d’échec au PSG et loin de faire ses preuves à Las Palmas, Stoke City ou encore à la Sampdoria, l’attaquant espagnol espérait enfin relancer une carrière qui s’est étiolée au fil des années en s’engageant en faveur de Coritiba. Mais l’aventure du joueur de 30 ans a rapidement tourné au vinaigre au Brésil. L’Espagnol n’est apparu qu’à six reprises (1 but) avec l’actuel dix-neuvième de Serie A brésilienne. Condamnés à la relégation, les Glorioso ont annoncé ce jeudi se séparer des services de Jesé Rodriguez dans l’optique d’entamer la restructuration de l’équipe pour la saison prochaine… Son nom circulait du côté de la presse normande depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Ce jeudi matin, Nicolas Seube a été intronisé à la tête du Stade Malherbe de Caen. Le technicien de 44 ans, qui était jusqu’ici aux commandes de la réserve, succède à Jean-Marc Furlan, remercié début novembre en raison des mauvais résultats. Celui qui n’a connu que Malherbe dans sa carrière de joueur aura la lourde tâche de maintenir le club en Ligue 2, lui qui occupe actuellement la 16e place à seulement 3 points de la zone rouge. C’était attendu depuis de longues semaines, c’est désormais enfin fait, Medhi Benatia débarque à l’OM. En pleine restructuration, notamment après la réunion houleuse du 18 septembre dernier avec les supporters phocéens, l’OM - toujours présidé par Pablo Longoria et entraîné par Gennaro Gattuso - frappe un nouveau grand coup. L’ex-défenseur central arrive en qualité de "conseiller sportif" du président Longoria.