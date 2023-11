L’OM, Monaco et Rennes à la lutte pour Cameron Puertas, le meilleur passeur européen

Si vous n’êtes pas un adepte de la Jupiler Pro League, de la Super League Suisse où que vous n’êtes pas un supporter avisé du TFC en Ligue Europa, vous êtes sans doute passés à côté de cet ovni du football moderne. Du haut de ses 25 ans, le dénommé Cameron Puertas n’est pourtant pas un novice au plus haut niveau. Arrivé tardivement dans le football professionnel à Lausanne en 2017, ce milieu espagnol box-to-box capable de jouer en soutien de ses attaquants, est agressif dans le bon sens du terme et est doté d’un incroyable pied droit qui fait des ravages cette saison à l’Union Saint-Gilloise qui l’avait récupéré durant l’hiver 2022 en Suisse. Le club belge, qui dispose d’un vrai don pour dénicher les talents méconnus du football européen tel Teddy Teuma, a mis un peu plus d’un million d’Euros pour le recruter.

Après 18 mois d’adaptation passés dans l’ombre du milieu du Stade de Reims (34 matches mais seulement 5 titularisations en Jupiler Pro League pour 5 buts et 1 passe décisive), Puertas devient titulaire et régale depuis le début de saison. C’est simple, le milieu espagnol se rend vite indispensable et délivre caviar sur caviar (14 assists toutes compétitions confondues) quand il ne termine pas lui-même les actions (4 buts) que ce soit en championnat où même en Ligue Europa où il effectue quelques bons matches comme face à Liverpool à Anfield Road malgré la défaite des siens 2-0.

Encensé par son coach, adoubé par les datas

Le TFC, qui l’avait déjà croisé en septembre en Ligue Europa, est prévenu. Cameron Puertas, buteur le week-end dernier face à l’AA Gent, est affûté comme jamais et sera le principal danger de l’Union Saint Gilloise ce jeudi au Stadium. À l’issue du nul 1-1 de son équipe ce week-end, Alexander Blessin ne tarissait pas d’éloges sur son joueur. «Tout ce que je sais, c’est que j’ai beaucoup parlé avec Cameron en début de saison. Ce que j’aime chez lui, c’est que c’est un chasseur de ballon. Un parfait box-to-box qui parcourt énormément de mètres de courses et en grande partie à haute intensité, ce qui est déterminant.»

Data’Scout, entreprise experte dans la data suivant de près le football belge et français, nous livre une analyse assez pointue du phénomène Puertas qu’il suit depuis de nombreuses années. «Il s’intègre super bien dans le collectif de l’USG. Il avait fait une saison 2020-2021 énorme à Lausanne, il ressortait bien par la data à l’époque. C’est fou de se dire qu’il a été recruté seulement 1M€ en 2022. Il n’a pas beaucoup joué la saison dernière, car Teuma jouait à son poste mais depuis le départ de Teuma, il est titulaire indiscutable. Mais de toute façon, ses statistiques parlent pour lui, il est monstrueux».

Le gratin de la Ligue 1 sur ses traces

Alors forcément, les clubs européens ont déjà coché sur leurs tablettes ce joueur méconnu dont l’envie, la fougue, le talent, la hargne sont autant de qualités qui manquent cruellement dans de nombreux clubs. La Ligue 1 est particulièrement attentive à l’évolution de Cameron Puertas d’autant que ce dernier se trouve en fin de contrat en juin 2025 (avec une année en option). Selon nos informations, l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent régulièrement le joueur tout comme des clubs d’Arabie Saoudite, du Qatar et la Fiorentina en Italie.

S’il est peu probable de voir l’actuel meilleur passeur européen de la saison en cours (il devance Marcus Thuram, Pedro Neto et Xavi Simons) quitter le navire en plein hiver, un départ l’été prochain est plus qu’envisageable. Valorisé à 6 M€ actuellement, Cameron Puertas pourrait coûter plus cher l’été prochain s’il continue sur la même lancée. Suffisant pour voir des clubs passer à l’offensive dès le mois de janvier pour devancer la concurrence à moindre coût ? A suivre…