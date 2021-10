Ça se tend sérieusement entre la FIFA et l'UEFA

La hache de guerre est en passe d'être déterrée entre la FIFA et l'UEFA. Depuis qu'elle fait du lobbying pour une Coupe du monde organisée tous les deux ans avec Arsène Wenger en chef de file, l'instance mondiale est en train de se mettre quelques acteurs du football à dos. Il y a déjà les joueurs et les clubs qui pestent contre le nombre de matchs toujours croissant à disputer, tout comme la CONMEBOL. D'autres, des gens de terrain mais aussi des observateurs, ont également peur de voir le mondial perdre de son prestige en passant d'une fréquence de quatre à deux ans.

L'UEFA n'était déjà pas très chaude, s'étonnant de voir arriver cette proposition à travers un communiqué publié au début du mois de septembre. «Compte tenu de l'impact majeur que cette réforme peut avoir sur l'ensemble de l'organisation du football, il y a un étonnement généralisé quant au fait que la FIFA semble lancer une campagne médiatique pour pousser sa proposition. Alors que de telles propositions n'ont pas été présentées aux confédérations, aux associations nationales, aux ligues, aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs et à toute la communauté du football.»

Six fédérations du nord de l'Europe envisagent de faire scission

D'après Associated Press, Gianni Infantino s'est présenté face aux fédérations européennes pour leur vendre une idée qui ne passe pas. «Je crois que l'ennemi du football n'est pas la Coupe du monde ou la FIFA, mais ce sont les autres activités que les jeunes garçons et les jeunes filles peuvent pratiquer. Nous devons voir ensemble comment nous pouvons les ramener à s'intéresser au football. Et nous voulons, en ce qui me concerne, le faire tous ensemble comme nous l'avons toujours fait ces dernières années», a notamment expliqué le président suisse dans une allocution qui a duré une heure.

La réponse ne s'est pas fait attendre, pas de la part de l'UEFA mais de ses membres nordiques. Dans un communiqué commun, les fédérations de football du Danemark, de la Norvège, de la Suède, la Finlande, des Iles Féroé et de l'Islande envisagent de faire scission. «Si une majorité à la FIFA décide d’adopter une proposition sur une Coupe du Monde biennal, les associations nordiques de football devront envisager d’autres actions et scénarios plus proches de nos valeurs fondamentales que ce que représente la proposition actuelle de la FIFA.» Comme une pierre lancée dans le jardin d'Infantino.

L'UEFA ne veut pas de cette réforme

Son idée d'évangéliser la planète de football ne plaît pas forcément aux petites fédérations, celles visées par cette réforme. Les six fédérations européennes sécessionnistes ont un soutien de poids selon Associated Press en la personne d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. Lui voit aussi d'un très mauvais œil cette réforme et aurait reçu des notifications de 12 fédérations européennes (dont probablement les six citées plus haut) comme quoi elles envisageaient de quitter l'instance mondiale.

Voilà qui arrangerait les affaires de l'UEFA. Cette dernière a d'ailleurs diffusé une étude, dont Le Monde a pris connaissance hier soir, assurant qu'en cas de nouveau calendrier, les pertes seraient estimées entre 2,5 et 3 milliards d'euros (billetterie, diffuseurs sponsoring) sur quatre ans uniquement pour les fédérations européennes. La Ligue des Nations disparaîtrait par exemple. Et ce rapport ne comprend même pas les conséquences sur les clubs européennes et leurs championnats domestiques. L'UEFA n'a donc aucune raison d'être favorable à cette nouvelle réforme...