Equateur : le juteux contrat de Jordi Cruyff coûte sa tête au président de la fédé !

Hier, à l'heure où Jordi Cruyff, sélectionneur de l'Equateur, nommé le 14 janvier, donnait une interview en visio-conférence aux médias locaux, se déroulait une autre réunion, entre les membres du conseil d'administration de la Fédération équatorienne de football (FEF). Echange au terme duquel a été démis de ses fonctions de président Francisco Egas, rétrogradé au poste de numéro trois. C'est son ancien adjoint, le dénommé Jaime Estrada, qui le remplace. La raison de cette destitution ? Les termes du contrat de l'entraîneur néerlandais, Jordi Cruyff.

Au cours de la réunion, Carlos Galarza, l'un des membres du conseil d'administration, a demandé une suspension temporaire du contrat du nouveau sélectionneur, qui n'a pu prendre part à aucune rencontre depuis sa nomination en janvier, en raison de la paralysie des activités due à la pandémie de coronavirus. Les débats se seraient alors tendus lorsque sont apparus les chiffres du contrat de l'ensemble du staff : 6 millions de dollars (5,5 M€) par an pour Jordi Cruyff, ses assistants et le directeur sportif, l'Espagnol Antonio Cordón. Des chiffres loin des 4 millions de dollars (3,7 M€) initialement approuvés par le conseil. Face à cet affront, et devant l'incapacité de Francisco Egas de préciser pour combien de temps serait en vigueur la réduction de salaire du staff, ni le détail de son maintien ou de sa réduction définitive, le conseil d'administration s'est senti trahi et a décidé d'évincer le président en place.