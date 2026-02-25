Ligue Europa : Olivier Giroud donne les clés d’un retour du LOSC

Lille est condamné à inverser la tendance demain en barrage retour de Ligue Europa. Battu à domicile à l’aller par l’Étoile Rouge de Belgrade (1-0), le LOSC va devoir affronter la terrible ambiance du Marakana, où Olivier Giroud a déjà joué avec Arsenal (en 2017). L’attaquant, buteur le week-end dernier à Angers, retrouve un peu confiance et a bien conscience qu’il faudra innover. Lille ne s’est jamais qualifié en match aller-retour de coupes d’Europe après avoir perdu la première manche à domicile.

La suite après cette publicité

«Un exploit, je ne sais pas, tempère le champion du monde 2018. J’ai compris que Lille n’avait jamais pu passer après avoir perdu un match à domicile à l’aller. Les stats sont faîtes pour être démenties. J’espère qu’on inversera la tendance évidemment. C’est une très bonne équipe mais on a aussi un très bon groupe, on a bien travaillé, on est très déterminés. Je ne sais pas si ce serait un exploit, mais ce serait une très bonne chose pour nous, ça c’est sûr.» Il n’y aura pas le choix.