PSG - OL : les compositions probables

Nouveau choc de notre Ligue 1 ce dimanche soir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Le PSG après sa qualification remarquée en demi-finale de Ligue des champions cette semaine reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. L’enjeu est clair, prendre les trois points pour garder ses distances sur Lens en tête du classement. Du côté de l’OL, une victoire permettrait de monter sur le podium de la Ligue 1 mais ce ne sera évidemment pas simple face à l’ogre parisien, d’autant plus que Paulo Fonseca devra composer sans plusieurs cadres.

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En face, Luis Enrique aura un effectif complet à sa disposition et devrait d’ailleurs se permettre de faire souffler quelques joueurs pour cette rencontre. Dans les buts, Safonov sera bien évidemment présent. Devant lui, Pacho devrait être épaulé par Zabarnyi pour former la charnière centrale et permettre à Marquinhos de se reposer sur le banc. A gauche, en l’absence de Nuno Mendes, touché à la cuisse, c’est Lucas Hernandez qui devrait occuper le poste. A droite, sans surprise, Achraf Hakimi, qui monte en puissance ces dernières semaines, sera bien là.

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Paulo Fonseca va devoir bricoler

Au milieu de terrain, le coach espagnol misera sur Vitinha dans le rôle de sentinelle. Le Portugais sera associé à Warren Zaire-Emery, auteur d’une saison impressionnante, et Senny Mayulu dans le coeur du jeu. Ce dernier prendra donc la place de Joao Neves sur le banc. Enfin, en attaque, Bradley Barcola devrait faire son retour à gauche en tant que titulaire pour épauler Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Du côté de l’OL, Paulo Fonseca va devoir bricoler. Il devrait partir sur un 5-3-2 avec Greif dans les cages et une défense à trois dans l’axe avec Niakhaté, Kluivert et Mata.

Du côté des pistons, l’OL devrait miser sur Abner à gauche et Maitland-Niles sur le couloir droit. Dans le coeur du jeu, en l’absence de Corentin Tolisso, c’est Tanner Tessmann qui viendra épauler Morton. Orel Mangala, de retour ces dernières semaines après une longue blessure, devrait profiter des absences pour être lancé. Enfin devant, l’attaquant du Real Madrid Endrick sera associé à Moreira qui va donc remplacer Sulc également indisponible pour cette rencontre. Deux équipes différentes mais qui devraient offrir un spectacle intéressant au Parc des Princes.