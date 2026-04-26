OM - OGC Nice : les compositions probables

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Après plusieurs déconvenues ces dernières semaines, l’OM est passé de la troisième place à la sixième place. Plus qu’une mauvaise passe sur le terrain, le club de la Canebière s’est enlisé dans une nouvelle crise au pire des moments. Alors que la méthode Beye est remise en question et que Medhi Benatia s’est illustré samedi dernier avec un coup de gueule puissant contre ses joueurs après une nouvelle déroute à Lorient, les Olympiens doivent absolument se ressaisir sur le terrain.

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, en clôture de la 31e journée de l’élite, c’est l’OGC Nice qui se déplace au Vélodrome. Auteurs d’une saison ratée, les Aiglons aiment jouer les trouble-fêtes cette saison. C’est exactement ce qu’ils ont réussi à faire ce mercredi en demi-finale de Coupe de France en allant chercher leur ticket pour la finale sur la pelouse de Strasbourg. Et pourquoi pas venir faire du mal à son rival du sud ce dimanche, comme ce que les hommes de Claude Puel ont réussi à faire en Alsace ?

La suite après cette publicité

Nice fait dans le classique, l’OM compose avec quelques absents

Ainsi, pour ce faire, le coach niçois va se présenter dans un 3-5-2 classique. Pouvant compter sur un groupe presque au complet, Puel devrait titulariser Yehvann Diouf dans les buts. La charnière à trois devrait être composée de Juma Bah, Oppong et Mendy. Les deux pistons devraient être Jonathan Clauss à droite et Melvin Bard à gauche. Au milieu, Morgan Sanson, ancien Olympien, Hicham Boudaoui et Charles Vanhoutte devraient être associés. Devant, Elye Wahi va retrouver le Vélodrome, plus d’un an après son aventure ratée sur la Canebière. Le buteur devrait être aligné aux côtés de Mohamed-Ali Cho.

De l’autre côté, Habib Beye doit faire sans plusieurs absents majeurs comme Amine Gouiri, Igor Paixao, Geoffrey Kondogbia ou encore Nayef Aguerd. Aux cages, Geronimo Rulli va tenir son poste. Devant lui, la défense à trois va être, sauf surprise, composée de Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Benjamin Pavard. La paire de pistons devrait être Emerson-Weah. Au milieu, Beye devrait faire un choix fort en alignant Nnadi aux côtés de Timber. Enfin, l’attaque devrait être composée de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré.