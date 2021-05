Bordeaux : Alain Roche avait des cibles pour le mercato estival

Si les temps sont durs du côté des Girondins de Bordeaux, il parait peu probable que le mercato estival qui arrive soit très prolifique au niveau des arrivées. Sans argent, compliqué de faire venir du monde et avec le départ de King Streets, l’heure est plus à la vente et au dégraissage.

Pourtant, comme le révèle L’Équipe aujourd’hui, Alain Roche le directeur sportif du club au scapulaire avait ciblé plusieurs joueurs avant le départ des actionnaires. Le quotidien sportif français évoque notamment les noms de Randal Kolo Muani, l’attaquant du FC Nantes, ou encore ceux de Jordy Gaspar (Grenoble), Carlens Arcus (Auxerre) et Vital N’Simba (Clermont) aux postes de latéraux.