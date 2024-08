Francfort : Mario Götze est fan d’Hugo Ekitike

Ce sera peut-être la saison de l’explosion pour Hugo Ekitike. Arrivé l’hiver dernier en provenance du PSG, l’attaquant de 22 ans a eu besoin de plusieurs semaines pour se refaire une santé à Francfort, lui qui avait été mis au placard pendant une demi-saison dans la capitale française. Il savait le virage serré qui l’attendait après 6 mois sans compétition, mais a finalement pris le taureau par les cornes et terminé la saison en trombe avec des buts face au Bayern Munich, Leverkusen ou encore Leipzig.

Cet été, Ekitike a poursuivi sur des bases toujours aussi affamées, avec cette fois un doublé pour son premier match de la saison, face à Braunshweig, en coupe (4-1). Un niveau de performance qui fera du bien à son équipe, comme l’a souligné Mario Götze dans un entretien pour beIN Sports : «oui, je pense qu’Hugo Ekitike a une capacité que peu de joueurs ont avec ses dribbles, sa finition, et sa vitesse, a commenté le champion du monde allemand 2014. Bien sûr qu’il peut beaucoup nous aider. On l’a vu l’année dernière : on a simplement besoin que tout le monde soit à 100%. Cela s’applique à tous ceux qui ont joué, aux nouveaux, à ceux qui sont ici depuis un peu plus longtemps. Et il est incontestablement une plus-value pour l’équipe.»