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Michael Olise dévoile son rappeur français préféré

Par Jordan Pardon
1 min.
Micheal Olise Bayern @Elhadjiloum

Grand amateur de rap, Michael Olise est particulièrement attaché aux artistes et aux sonorités d’outre-Manche et d’outre-Atlantique. Dans une vidéo publiée par le Bayern Munich, l’international tricolore s’est justement livré sur ses préférences musicales, évoquant par ailleurs la scène de rap française.

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Il a ainsi désigné Ninho comme étant son rappeur préféré, devant Booba, Jul, Gazo, PNL, Franglish ou encore Niska. Au moment de trancher entre son rappeur américain favori, Playboi Carti, et Ninho, l’attaquant du Bayern Munich a en revanche porté une objection : «ce sont deux choses complètement différentes. Pour moi, Ninho est le GOAT en France et Carti n’est pas le GOAT aux Etats-Unis mais c’est une référence. J’aime les deux c’est dur de trancher.»

Pub. le - MAJ le
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