Lionel Messi s’exprime sur sa retraite

À 36 ans, Lionel Messi est assurément plus proche de la fin que du début. Il a beau réaffirmer son intention de continuer de jouer au football ces derniers mois, l’octuple Ballon d’Or, sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2025, reste bien conscient de tous les sacrifices que cela engendrera notamment sur le plan physique. Ce mardi, la Pulga s’est de nouveau exprimée sur la suite de sa carrière et a notamment évoqué la retraite.

«Je sais que je le ressentirai directement lorsque je ne serai plus performant, quand je n’aiderai plus mes coéquipiers. Je suis très autocritique, je sais quand je vais bien, quand je suis mauvais, quand je joue bien et quand je joue mal. Si je me débrouille bien, j’essaierai de continuer car c’est ce que j’aime, a-t-il expliqué dans le Big Time Podcast. Quand je sentirai qu’il sera temps de franchir cette étape, je le ferai et sans penser à mon âge. Aujourd’hui, je prends toujours bien soin de moi. Je me repose et je mange bien. Je le fais de plus en plus au fil des années. Le football est plus physique et on joue plus de matchs. Je n’ai pas de routine particulière, juste celle de tous les joueurs professionnels.»