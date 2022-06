Mercato : le PDG de la Juventus met un sacré taquet à Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

Quelques semaines après avoir vu Giorgio Chiellini partir, la Juventus va-t-elle perdre un autre pilier de sa défense ? Sous contrat avec les Bianconeri jusqu’en 2024, Matthijs de Ligt (22 ans) joue avec les nerfs de la Vieille Dame. Pour rappel, des discussions autour d’une prolongation jusqu’en 2026 semblaient bien engagées. Mais depuis plusieurs semaines, les négociations n’avancent plus.

Les représentants du Batave souhaitaient déjà faire baisser le montant de la clause libératoire du joueur (125 M€) et la ramener à 70-80 M€, soit un tarif bien plus « abordable » pour d’éventuels courtisans. Une demande expresse puisque cette clause grimpera à 140 M€ dans un an. Les jours ont passé sans qu’aucun accord ne soit trouvé et De Ligt a alors entrouvert la porte à un départ.

La Juve agacée par De Ligt

« Terminer 4e d’affilée pendant deux années consécutives n’est pas suffisant, la Juventus le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons faire des pas. Je suis un joueur de la Juventus, donc je suis concentré là-dessus. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin », déclarait-il au début du mois. Depuis, le joueur est annoncé avec insistance dans le viseur de Chelsea. À nouveau autorisés à être actifs sur le marché depuis le rachat officiel du club par Todd Boehly, les Blues vont-ils atteindre leur objectif ? A priori, les Londoniens auront leur chance s’ils y mettent le prix. D’autant que Matthijs de Ligt a visiblement fini par écœurer ses dirigeants.

Interrogé par Tuttosport, le PDG de la Juve, Maurizio Arrivabene, n’a pas été tendre avec son joueur, lui qui avait déjà égratigné le Batave en décembre dernier. « Nous reparlons de joueurs qui suivent les conseils de leurs agents ou de leurs coéquipiers plutôt que ceux du club. Aujourd'hui, il est impossible de retenir un joueur qui veut partir. Mais c'est toujours une question de chiffres, ce n’est pas parce que quelqu’un veut partir que vous allez lui répondre : je vous en prie, allez-y. C'est difficile de garder un joueur, mais autour de la table des négociations, les trois parties doivent repartir en étant satisfaites. Et l’article 5 s'applique toujours : celui qui a l'argent a gagné. » Le message est clair.