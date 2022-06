JT Foot Mercato : Chelsea va tout casser sur le mercato

La suite après cette publicité

Chelsea dynamite son mercato

Fraîchement racheté, le Chelsea new look veut s'offrir de très grand nom cet été. Le premier, Cristiano Ronaldo puisque le Portugais ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine et souhaiterait voir ailleurs. Le Bayern est aussi sur le coup. Les Blues veulent aussi profiter de la situation de Raheem Sterling à Manchester City. Selon Sky Sports, le club mancunien a refusé une offre de 40 M€, mais Chelsea ne lâchera pas l'affaire et compte bien se rapprocher des 70 M€ demandés. Les Blues pourraient également doubler Arsenal et le Barça pour s'attacher les services de Raphinha, selon The Athletic, un accord semble tout proche. En défense, une liste de quatre noms a été établie pour palier au départ d'Antonio Rüdiger. Matthijs De Ligt, Jules Koundé, Nathan Aké et Kalidou Koulibaly font partie de cette short-list. Enfin, Thiago Silva a récemment fait des appels du pied à Neymar pour qu'il rejoigne Chelsea, comme il l'a déclaré pour UOL Esporte.

Tyrell Malacia snobe l'OL et se rapproche de Manchester United

Manchester United joue un mauvais tour à l'Olympique Lyonnais sur le mercato. Courtisé par les Gones depuis plusieurs semaines, Tyrell Malacia (22 ans) était censé débarquer sur les bords du Rhône. Mais ces derniers jours, le destin du latéral gauche du Feyenoord a basculé. Après avoir tenté de conclure l’affaire avec une offre de 12 M€ plus 3 M€ de bonus, l’OL avait dû revoir sa copie, la faute à un intérêt persistant de Manchester United. Malacia a appelé les septuples champions de France pour leur signifier qu’il avait choisi de rejoindre son compatriote Erik ten Hag à Manchester. Douche froide pour l'OL.

Les officiels du jour

Dans les officiels, le PSG a laissé filé une de ses pépites gratuitement. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Xavi Simons a signé au PSV Eindhoven. Grosse surprise puisque le milieu de terrain de 19 ans a finalement quitté le PSG sans prolonger son contrat, pour signer un contrat avec le PSV jusqu'en 2027. Paris dispose tout de même d'une clause de rachat à hauteur de 4 M€.

Newcastle a remporté la bataille pour s'offrir Sven Botman. Le défenseur central néerlandais, qui va rapporter un beau butin au LOSC, va découvrir la Premier League avec les Magpies. Il a signé jusqu'en 2027 pour un montant de 40 M€.

Emre Mor rejoint Fenerbahçe ! Celui qui compte 15 capes (1 but) avec la Turquie vient de signer à Fenerbahçe où il poursuivra sa carrière.

Parti de Rennes pour Minnesota United en avril 2021, Adrien Hunou revient en France. L'attaquant de 28 ans vient de signer à Angers sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Du haut de ses 58 ans, Rudi Garcia va entraîner en Arabie Saoudite la saison prochaine. L'ancien de l'OL a ainsi signé avec Al Nassr FC, où évolue notamment Vincent Aboubakar.

Enfin, des nouvellles de Jesé ! Libre, l'Espagnol de 29 ans s'est engagé pour une durée d'un an (assorti d'une option de prolongation d'une saison) avec Ankaraguçu, champion en titre de deuxième division turque. L'ancien Parisien va donc se frotter avec la Süper Lig la saison prochaine.