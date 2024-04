Le PSG va devoir passer à la caisse pour Mastantuono

Le Real Madrid et le PSG ne se quittent plus. En effet, les deux écuries européennes sont en concurrence pour essayer d’attirer dans leurs filets Leny Yoro (18 ans) et Franco Mastantuono (16 ans). Deux transferts qui coûteraient 145 millions d’euros, précise Marca ce mardi. Concernant l’Argentin, ses prétendants vont devoir se montrer convaincants.

La suite après cette publicité

D’autant que son club, River Plate, ne fera aucun cadeau. Tyc Sports explique que le club argentin ne veut pas négocier pour faire baisser son prix et qu’il faudra payer le tarif de sa clause pour se l’offrir, soit 45 millions d’euros. Les Merengues et les Parisiens sont prévenus, ils vont devoir passer à la caisse.