Grosse tension entre Vinicius Jr et le vestiaire du Real Madrid

Le Real Madrid s’est fait peur. En déplacement pour affronter Léganès pour le compte des 1/4 de finale de la Coupe du Roi, les Madrilènes ont dû s’employer. Pourtant, la soirée avait plutôt bien commencé pour les troupes de Carlo Ancelotti. Servi par Rodrygo, Luka Modric a ouvert le score à la 18e minute de jeu (0-1). Puis, Endrick a doublé la mise à la 25e minute (0-2). On pensait les champions d’Espagne bien partis pour ne faire qu’une bouchée de leur adversaire du soir. Mais cela n’a pas été le cas puisque Léganès a réussi à égaliser grâce à Juan Cruz, auteur d’un doublé (2-2, 39e, 59e). Dans le dur, les Merengues se sont finalement imposés 3 à 2 sur le fil, bien aidés par les jeunes du club notamment Gonzalo Garcia.

La suite après cette publicité

Accrochage entre Vini Jr et Modric

C’est lui qui a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu (2-3, 90e+3). Un soulagement pour le Real Madrid, qui a été crispé et tendu une bonne partie de la rencontre. Cela s’est d’ailleurs traduit sur le terrain par un sérieux recadrage de Vinicius Jr par son capitaine du soir, Luka Modric. En colère, le Croate a réprimandé son coéquipier après l’heure de jeu. Il a estimé qu’il ne faisait pas assez d’efforts défensifs pour aider l’équipe et cela l’a fortement dérangé, notamment sur une contre-attaque adverse. Des images qui n’ont pas échappé aux médias espagnols qui ont multiplié les articles sur le sujet depuis hier soir. C’est le cas de Relevo.

«L’un des détails qui sont passés inaperçus auprès d’une grande partie du public, car la télévision n’a pas diffusé les images, était l’accrochage entre Luka Modric et Vinicius Jr. Le capitaine de l’équipe blanche a pointé du doigt le Brésilien alors que le ballon était loin de la zone de jeu car Leganés allait tirer un corner. La raison principale de sa colère était la passivité défensive. L’ailier est entré à la 46e minute et était relativement frais, n’ayant été sur le terrain que pendant 34 minutes, rien à voir avec les 94 minutes de Modric à Butarque. L’attitude de Vinicius a déclenché une confrontation de paroles et une mauvaise attitude. Le début du clash a été une action défensive de Vinicius, qui a gesticulé. Le Brésilien a protesté contre la décision de l’arbitre et a reçu un carton jaune pour avoir fait un geste contre sa décision initiale.»

La suite après cette publicité

Une attitude qui questionne

Relevo poursuit : «ce type d’attitude de la part du Brésilien est un point central au Real Madrid. Des poids lourds du vestiaire, dont le capitaine croate, lui ont déjà adressé une sévère remontrance pour l’expulsion de l’ailier lors du match contre Valence. (…) Là, ce qui a réellement déclenché la colère (de Modric, ndlr), c’est que Leganés a réussi à construire une contre-attaque après que Vinicius ait reçu un carton jaune et que le joueur lui-même ne fasse pas partie de la transition défensive du Real. Alors que ses coéquipiers présents sur le terrain depuis le début se sont repliés pour défendre, l’ailier n’a pas reculé à son poste. C’est pourquoi Luka Modric l’a pointé du doigt dès que le jeu a un peu ralenti.» Mais Vini Jr lui a répondu.

Ce qui a d’ailleurs poussé le Croate à s’approcher pour lui demander de s’expliquer sur son attitude. Il n’a pas été le seul à être consterné par le comportement du Brésilien. Fede Valverde s’en est aussi mêlé et a recadré son coéquipier, en faisant de grands gestes. Bien qu’ils l’apprécient, les cadres du vestiaire n’hésitent pas à le remettre en place. Interrogé après la rencontre, Luka Modric est revenu sur cet épisode en essayant de calmer le jeu. «Comment vais-je être avec Vini ? C’est juste du football, mec… Tu vois des choses que tu ne devrais pas voir.» Carlo Ancelotti a, lui aussi, été très bref sur le sujet. «Je ne sais pas. Si Modric l’a dit, nous devons toujours respecter ce que dit Modric.» Le débat est donc clos publiquement.