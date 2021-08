PSG : le Real Madrid a 5 raisons de croire au transfert de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un jour, une info. Alors qu'on entre dans le sprint final de ce marché des transferts de l'été, le dossier Mbappé retient l'attention de tout le monde, en France comme en Espagne. Chaque jour nous apporte ainsi son lot de nouvelles informations sur la situation de la star française. Samedi, AS indiquait ainsi que le Real Madrid avait déjà une date de passage à l'attaque : le 30 août.

« Je ne sais pas s'il va venir. Je me fiche de ce qui va se passer. J'ai une très bonne et très forte équipe. Les joueurs me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus. Attendons ces dix prochains jours (fin du mercato) et maintenant je me concentre sur l'équipe que j'ai», a de son côté assuré Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse avant le duel face à Levante, (rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Pourtant, selon AS, le Real Madrid a 5 raisons d'être optimiste.

Beaucoup de voyants sont au vert

La première, c'est la bonne relation entre Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez. Même s'il y a eu de la friture sur la ligne ces derniers mois, les deux hommes s'entendent particulièrement bien. Ensuite, le Real Madrid pense qu'il sera plus facile de l'attirer une fois l'arrivée de la trêve internationale, au 30 août donc. Troisième point : l'attitude très discrète de l'entourage de l'attaquant aide beaucoup dans ce dossier, comme les Merengues avaient demandé aux proches du Bondynois.

Puis, la situation financière du Real Madrid, avec 130 à 170 millions d'euros disponibles dans les caisses pour recruter, rend l'opération faisable sur le plan financier. Et enfin, point le plus important, le joueur ne veut que signer au Real Madrid, et ne se laisse pour l'instant pas influencer par la pression parisienne. Réponse fin août donc...