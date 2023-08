PSG : Luis Enrique veut compter sur Marco Verratti !

La suite après cette publicité

Quand on évoque les possibles départs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, on ne pense pas forcément à Marco Verratti. Car oui, le club de la capitale prépare, encore une fois, une vague de départs pour se séparer de ses indésirables, mis à l’écart du groupe professionnel dans un "loft", dans lequel on retrouve notamment Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore un certain Kylian Mbappé. Mais depuis plusieurs semaines, son nom a été lié à l’Atlético de Madrid, mais aussi à l’Arabie saoudite…

S’il a prolongé son contrat avec le champion de France en titre jusqu’en 2026, le milieu de terrain italien a été dans le viseur des Colchoneros, qui ont même pris contact avec la direction parisienne pour entamer des négociations. De plus, le PSG a déjà refusé une première offre venue d’Al-Hilal, déjà d’accord avec l’international aux 55 sélections pour un bail de 3 ans à 152 M€. Néanmoins, le club saoudien n’a proposé un chèque de 30 M€ quand Paris en attend 80 M€ pour le libérer de ses trois années de contrat…

Le PSG ne bradera pas Verratti

Mais à en croire les dernières informations de L’Equipe, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique compterait sur Marco Verratti pour la saison à venir. En effet, le quotidien sportif affirme que le tacticien espagnol a conscience de «la qualité technique du milieu parisien, sa propension à casser des lignes par son jeu court et rapide et son sens de l’anticipation peuvent être précieux lorsque le « Petit Hibou » est à son meilleur niveau.»

Cependant, le board parisien veut faire comprendre à son nouveau coach qu’il comprend ses besoins pour construire l’équipe capable d’aller chercher la première Coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Sachant qu’Al-Hilal n’est pas la seule formation saoudienne à lui faire de l’œil, puisque le promu Al-Ahli s’est également immiscé dans la course pour s’offrir ses services et confirmer son recrutement d’envergure (Mahrez, Firmino…). En tout cas, le principal intéressé attend et le PSG n’est pas sourd à une offre adéquate. Affaire à suivre.