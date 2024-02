Nantes - Lens : la réaction à chaud de Jean-Charles Castelletto

Malgré une première période de bonne facture, le FC Nantes n’a pas été en mesure de concrétiser ses temps forts et a été cueilli à froid au retour des vestiaires par Lens, suite au but de David Pereira Da Costa. Résultat, le club de l’Ouest concède une nouvelle défaite (0-1) et s’enfonce un peu plus dans la crise. À l’issue de la rencontre, le défenseur nantais Jean-Charles Castelletto n’a pas caché sa frustration, estimant que son équipe avait manqué de jus pour revenir dans la partie.

«On mérite de repartir avec un but au moins en première période. Quand on ne marque pas, on regrette. Ils ont eu de la chance de marquer en début de seconde période, après nous avons poussé. C’est comme ça. Ce n’est pas l’expérience mais la dynamique qui a payé. On a eu du mal à les gérer car ils ont changé sur les côtés. On a récupéré des ballons et à se créer des occasions. Ils ont réussi à trouver derrière la ligne des milieux et ça a été difficile pour nous. On a payé nos efforts de la première période. On aurait dû garder la même dynamique que la première période mais ça n’a pas été le cas», a-t-il regretté au micro de Canal+.